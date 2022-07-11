В Госдуме предложили полностью запретить ЛГБТ-пропаганду

Сейчас запрет ограничен возрастом аудитории

Комитет Думы предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России безотносительно к возрасту аудитории.

Об этом заявил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Целиком поддерживаю позицию (спикера Госдумы – прим. ред.) Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Соответствующие инициативы еще ранее начали прорабатываться комитетом Госдумы по информполитике", - написал он в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день в России действует запрет ЛГБТ-пропаганды среди детей. Хинштейн считает, что этого недостаточно, поэтому комитет предлагает полностью запретить распространение пропаганды и установить административную ответственность за нарушение.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей в России. По его словам, после выхода России из Совета Европы требования узаконить однополые браки ушли в прошлое.

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