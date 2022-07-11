Глава Минздрава напомнил о необходимости вакцинироваться

Это критически важно для лиц старше 60 лет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что в ряде стран сегодня идет подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Пока по стране ситуация в целом спокойная, но беспокоиться о своем здоровье необходимо, особенно лицам старше 65 лет", - добавил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Как уточнил Мурашко, рекомендация вакцинироваться раз в полгода все еще сохраняется.

"Это критически важно для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями", - сказал министр.

Кроме того, Мурашко сообщил, что в России в полном объеме возобновлены профилактические медицинские мероприятия.

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