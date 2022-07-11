Во Франции впервые с 2003 года ожидается аномальная жара

В Париже термометры покажут 40 градусов

Во Франции с понедельника ожидается жара, которая усилится к выходным, сообщил телеканал BFMTV. Как уточнили синоптики, этот период жаркой погоды в стране может превзойти аномальную жару 2003 года.

Так, на юго-западе Франции прогнозируют до 36-38 градусов выше нуля, на юго-востоке - от 34 до 36, на севере - от 30 до 34 градусов.

Кроме того, стало известно, что в Тулузе, Анжере и Париже могут установиться сорокаградусные температуры.

В августе 2003 года жара длилась две недели, температура воздуха колебалась от 35 до 40 градусов.

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