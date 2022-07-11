Диверсантов белорусского нацбата "Волат" взяли в плен в ЛНР

Командир националистов Марчук был ликвидирован на прошлой неделе

Диверсионно-разведывательную группу из состава белорусского националистического отряда "Волат" захватили в плен военные ЛНР под поселком Волчеяровка. Нацисты, причастные к беспорядкам в Белоруссии, воюют на территории Донбасса с 2014 года, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

"В районе Волчеяровки наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из "Волата", которые еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами", - цитирует Киселева ТАСС.

Как стало известно на прошлой неделе, в боях под Лисичанском были ликвидированы несколько белорусских наемников. В их числе - командир националистического отряда "Волат" Иван Марчук. Взятые в плен белорусские наемники рассказали о ликвидации еще нескольких их подельников.

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