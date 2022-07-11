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ООН: население мира продолжает расти, но темпы роста замедляются

14:18
  • понедельник
  • 11 июля 2022

В 2030 году на планете будут жить примерно 8,5 миллиарда человек

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН прогнозирует, что к 15 ноября 2022 года население мира достигнет 8 миллиардов человек, передает РИА "Новости".

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В заявлении уточняется, что население мира продолжает расти, но темпы роста замедляются.

Так, в 2020 году глобальные темпы роста упали ниже 1% в год впервые с 1950-го. Согласно данным ООН, в 2030 году население мира может вырасти примерно до 8,5 миллиарда, к 2050-му - до 9,7 миллиарда.

Отмечено при этом, что более половины прогнозируемого прироста будет сосредоточено в восьми странах - это, в частности, Индия, Пакистан, Египет и Филиппины.

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