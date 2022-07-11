В Подмосковье реализуют более 20 проектов по импортозамещению

Президент провел встречу с главой региона

Развитие сферы здравоохранения, образовательной отрасли, а также меры по наращиванию импортозамещения и цифровизации сегодня в Кремле обсудил Владимир Путин с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

Путин: Московская область у нас по многим позициям на очень хорошем уровне находится.

Воробьев: Потому что поддержка ваша и федеральная очень заметна. Регион растёт, перепись прошла, как и во всей стране. Видим, что очень много молодёжи приезжает в Подмосковье, Владимир Владимирович. Школы закладываем, где-то 25-30 школ каждый год сдаем. Учителей новых приглашаем, бережём старых.

Воробьев: Что касается экономики, Владимир Владимирович, здесь мы прибавляем, за полгода плюс 15 процентов у нас в бюджет, меньше, чем по стране, но, в общем-то, мы довольны.

Путин: Всё-таки закредитованность ещё большая.

Воробьев: Да, у нас, конечно, большие займы, потому что хочется развиваться, Владимир Владимирович.

Путин: Я понимаю.

В Подмосковье реализуют 23 проекта по импортозамещению. Десятки прорабатываются. Особое внимание - цифровым сервисам. Почти все услуги можно получить, не выходя из дома. Активно идёт модернизация здравоохранения. В области возводят детский госпиталь. Сдать его планируют досрочно, в первом квартале 24-го года.

Также власти размещают дополнительные объекты для малого бизнеса. В городах благоустраивают территории. До конца года будут газифицированы 115 тысяч домовладений. Также Подмосковье оказывает помощь республикам Донбасса. Идёт восстановление школ, мостов и дорог.

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