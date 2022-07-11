"Не все оружие всегда в правильных руках"

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон заявила, что ЕС обеспокоен рисками контрабанды огнестрельного оружия и наркотиков с Украины.

"У нас есть некоторые данные, но и опыт подсказывает, что оружие часто перемещается во время войн или после. Мы знаем, сколько сейчас на Украине оружия и, конечно, не все оружие всегда в правильных руках", - сказала Йохансон.

Она добавила, что Евросоюз до сих пор испытывает проблемы с оружием, которое попало в руки преступных группировок из Югославии.

"Это подпитывает насилие в Европейском союзе. Мы должны быть готовы к совместной работе, в том числе с Молдавией и Украиной", - заключила Йохансон.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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