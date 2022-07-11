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Три человека погибли в результате обстрела поселка в ДНР ракетами HIMARS

14:27
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Ранены около 40 мирных жителей

Поселок Степан-Крынка в Донецкой народной республике обстреляли со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS. По данным Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР.

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"Поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрела с применением РСЗО М142 "HIMARS" ВФУ Амвросиевского района. Погибли: мужчины 2003, 1992 и 2003 г.р. Ранения различной степени тяжести получили 39 человек", - приводит сообщение СЦКК Донецкое агентство новостей.

По данным Центра, еще четыре человека пропали без вести, их разыскивают. Все пострадавшие -волонтеры Общественной Организации „Молодая Республика“.  Они приехали в поселок с гуманитарной помощью местному населению.

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