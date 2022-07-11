ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин нашел способ борьбы с долгостроями

14:46
  • понедельник
  • 11 июля 2022

2,5 тысячи долгостроев завершат в приоритетном порядке

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о создании в стране федерального реестра долгостроев.
Кабмин выделит еще 28 млрд рублей на строительство трассы М12

Эта мера позволит ускорить работы по завершению строительства. Долгострои находятся в разном состоянии. Многие, даже будучи возведенными и оснащенными инфраструктурой, не переводятся в число готовых.

"Благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс, оперативнее решать все формальности", - отметил глава кабмина.

На данный момент в России 2,5 тысячи долгостроев находятся в высокой степени готовности - их завершат в приоритетном порядке, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Долгострой
Долгострой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.