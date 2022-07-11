Кабмин нашел способ борьбы с долгостроями

2,5 тысячи долгостроев завершат в приоритетном порядке

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о создании в стране федерального реестра долгостроев.

Эта мера позволит ускорить работы по завершению строительства. Долгострои находятся в разном состоянии. Многие, даже будучи возведенными и оснащенными инфраструктурой, не переводятся в число готовых.

"Благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс, оперативнее решать все формальности", - отметил глава кабмина.

На данный момент в России 2,5 тысячи долгостроев находятся в высокой степени готовности - их завершат в приоритетном порядке, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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