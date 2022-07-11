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Под Тулой погиб студент из Замбии

14:39
  • понедельник
  • 11 июля 2022

В середине июля он должен был уехать домой

Как сообщила прокуратура Тулы, начата проверка по факту гибели 25-летнего иностранца, утонувшего в пруду.

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Уточняется, что несчастный случай произошел в селе Обидимо Ленинского района.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению надлежащего уровня безопасности на водных объектах.

Местные СМИ пишут, что погибший - студент из Замбии. Он завершал учебу в Тульском госуниверситете по специальности "Лечебное дело". Мужчина должен был вернуться домой в середине июля.

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