"Манчестер Юнайтед" отказался продавать Роналду

Сам португалец пока не высказывался по поводу ситуации

Новый главный тренер английского футбольного клуба"Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг высказался по поводу будущего португальского форварда Криштиану Роналду.

"Криштиану не продается. Он в наших планах, и мы хотим добиться успеха вместе", - сказал специалист в разговоре с газетой Daily Mail.

Он добавил, что с нетерпением ждет начала работы с нападающим.

Ранее СМИ писали, что Роналду хочет покинуть МЮ в связи с тем, что команда, по мнению футболиста, сейчас не соответствует его амбициям. 37-летний Роналду вернулся в Манчестер прошлым летом.

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