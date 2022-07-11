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"Манчестер Юнайтед" отказался продавать Роналду

14:59
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Сам португалец пока не высказывался по поводу ситуации

Новый главный тренер английского футбольного клуба"Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг высказался по поводу будущего португальского форварда Криштиану Роналду.

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"Криштиану не продается. Он в наших планах, и мы хотим добиться успеха вместе", - сказал специалист в разговоре с газетой Daily Mail.

Он добавил, что с нетерпением ждет начала работы с нападающим.

Ранее СМИ писали, что Роналду хочет покинуть МЮ в связи с тем, что команда, по мнению футболиста, сейчас не соответствует его амбициям. 37-летний Роналду вернулся в Манчестер прошлым летом.

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