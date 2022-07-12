Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Дела и начинания Скорпионов ждет успех; Девам повезет с учебой

Овны

Если вы работаете на себя, не стоит расстраиваться из-за того, что дела буксуют: так встали звезды! Вы можете пока заниматься детьми или творчеством.

Тельцы

Вы получите деньги от государства, банка или тех, кто вам должен – хоть и небольшую сумму, но все равно приятно! А некоторые смогут что-то купить с хорошей скидкой.

Близнецы

Прекрасная Венера в вашем знаке включает зеленый свет вашим мечтам и планам на середину лета! Вам повезет с отпуском, учебой, экзаменами и делами, связанными с иностранцами.

Раки

Ваш знак по-прежнему лихорадит, но в целом наметилось улучшение буквально во всех направлениях. Нужно еще немного терпения, и вы окажетесь победителем!

Львы

Отличный день для представителей творческих профессий, спортсменов, а также тех, кто работает с детьми. Все остальные тоже могут преуспеть, если добавят капельку креатива и игры.

Девы

Учеба, особенно дистанционная, сегодня принесет свои плоды или порадует вас своей доступностью. Просмотрите курсы и тренинги, о которых мечтали, на них может быть скидка.

Весы

Если есть необходимость оформлять документы, обращаться в налоговую - делайте это сегодня. День благоприятный. У вас все получится без обычной волокиты.

Скорпионы

Солнце готово быть вашим личным помощником – такие дни выпадают нечасто! Все ваши дела и начинания ждет успех, используйте это по максимуму.

Стрельцы

Вы получите немного денег и небольшие подарки от друзей и коллег. Если есть желание больше зарабатывать, ищите сегодня подработку.

Козероги

Луна в вашем знаке уверена в себе, потому что ее напарником сегодня выступает Марс в Тельце. У вас хватит сил на спорт, веселые игры с детьми, творчество и развлечения.

Водолеи

Ваша главная помощница в последнее время - Венера, а она не любит грубых слов и жестких поступков. Во всех делах будьте вежливы и спокойны – это путь к успеху.

Рыбы

Между вами и друзьями сегодня может пробежать тень недовольства. Не делайте из мухи слона! Но и замалчивать то, что вам неприятно, не следует!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"