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"Пора в отставку": Байдена просят последовать примеру Никсона

15:05
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Действия президента США ведут к Третьей мировой войне

Президенту США Джо Байдену пора покинуть свой пост – пока его действия не привели к началу Третьей мировой войны. В результате недавних встреч "Большой семерки" и НАТО "лунатизм" мира в направлении ядерной катастрофы получил большой импульс, и Байден - главная причина, пишет The Washington Times.

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"Перегруженный длинным списком внутренних проблем и снижающимся рейтингом, он пытается сменить тему, раздувая войну на Украине и демонизируя президента России Владимира Путина", - отмечает автор статьи.

Эксперты издания подчеркивают: происходящее на поле боя на Украине не только продлевает страдания украинского народа. Если политика Вашингтона резко не изменится, не за горами начало Третьей мировой войны. Байдена призывают последовать примеру одного из своих предшественников – 37-го президента США Ричарда Никсона. Тот после Уотергейтского скандала подал в отставку. По последним данным опросов, рейтинг Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня: его деятельность одобряют лишь 29% американцев.

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