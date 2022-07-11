В Херсоне предотвратили покушение на главу ВГА

Подозрительный предмет обнаружили местные жители

Как сообщила в Telegram военно-гражданская администрация Херсонской области, было предотвращено покушение на главу ВГА Владимира Сальдо.

"Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. При этом от взрыва могли пострадать и люди, случайно оказавшиеся рядом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прохожие обнаружили подозрительный предмет, саперы же оперативно обезвредили бомбу.

"Руководитель области поблагодарил внимательных граждан за помощь в предотвращении покушения. Владимир Сальдо находится в крепком здравии и бодром расположении духа. Глава региона продолжает выполнять свои обязанности", - добавили в администрации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Херсонская область в настоящее время полностью находится под контролем российских сил.

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