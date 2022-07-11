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Пьера Нарцисса похоронят спустя месяц после смерти

15:18
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Тело отправят в Камерун

Певец Пьер Нарцисс будет похоронен 23 июля в деревне Дибомбари под Дуалой (Камерун). Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Камеруна в России.

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Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Церемония прощания проходила в ритуальном зале ЦКБ.

Экс-супруга артиста Валерия Калачева ранее заявила, что не понимает, почему мать и сестра Нарцисса не разрешают похоронить певца в Москве. "Я ни в чем не виновата. Я и моя команда сделали все возможное", - отметила она.

Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Он получил известность благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд". В дальнейшем он выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.

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