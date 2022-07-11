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Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

15:35
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Теперь все жители соседней страны смогут получить паспорт в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке.

"Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР) и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины <...>, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в документе на сайте правовой информации.

Ранее это право давалось только украинским гражданам, которые живут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В украинском МИД сочли, что упрощение получения паспортов России жителями Запорожья и Херсона является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также норм и принципов международного права.

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