Польша решила отказаться от мести украинцам за Волынскую резню

Однако обе страны должны признать этот исторический факт

Президент Польши пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню. Анджей Дуда выступил на памятных мероприятиях, посвященных годовщине смерти поляков, убитых на Волыни.

"Нам тяжело сегодня это понять и объяснить, как такое вообще было возможно, какие страсти бушевали в душах, чтобы люди могли приготовить людям такую судьбу", — приводит слова польского лидер РИА Новости.

Дуда призвал обе стороны признать факт Волынской резни. По его словам, для польской стороны эта тема болезненная, поскольку требует констатации факта, для украинской стороны — трудная, "потому что очень стыдно". Однако, по словам президента, правда должна прозвучать.

Польский лидер напомнил, что Волынская резня — драматическое событие, во время которого на востоке оккупированной немцами Польши погибло более 100 тысяч человек. Он назвал это геноцидом, целью которых была этническая чистка тех земель от польского меньшинств". А совершали преступления соседи, часто связанными с поляками семейными узами.

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