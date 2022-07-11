Глава Минспорта верифицировал карту болельщика

На это ушло не более минуты

Министр спорта России Олег Матыцин в центре Госуслуг "Мои документы" верифицировал электронную карту болельщика, передает "Интерфакс".

"Вся процедура верификации в МФЦ заняла не более минуты. Важно, чтобы процесс был открытым, чтобы люди не боялись - это достаточно простой сервис, он обеспечен во всех городах, которые принимают матчи РПЛ", - отметил глава Минспорта.

Оформление карты болельщика началось с 4 июля. Заявление можно подать в личном кабинете на Госуслугах.

Документ требуется для посещения матчей Российской премьер-лиги. Ее обязаны получать в том числе зрители и представители СМИ.

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