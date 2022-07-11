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Матвиенко дала совет по воспитанию детей

15:44
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Делать это следует на примерах героизма

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к мемориальной доске Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, которая размещена на здании махачкалинской школы №42. Он погиб в ходе спецоперации на Украине.

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"Это реальный, живой пример героизма и подвига", - сказала председатель верхней палаты парламента (цитата по РИА "Новости").

Она добавила, что на подобных примерах следует воспитывать детей.

"Не на телевизионных картинках, а на примерах таких героев, которые отдали свою жизнь за свою землю, за Россию", - подчеркнула спикер.

По словам Матвиенко, представители Дагестана "воюют профессионально, очень добросовестно выполняют свой долг".

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