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Посол ЛНР объяснил заявления Киева о контрнаступлении

16:11
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Морально-психологический настрой украинских войск падает

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского "нет времени ждать реальных перемог".

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"Поэтому ему нужно заявить их заранее, независимо от того, будут они или не будут, потому что слишком активно падает морально-психологический настрой войск, и желающих идти в качестве пушечного мяса на фронт все меньше и меньше, а потребностей все больше и больше", - объяснил дипломат (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что в Киеве пытаются определить, кто виноват в тех проигрышах, которые получает сегодня Украина.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью британской газете The Times, что Зеленский отдал военным приказ освободить юг страны.

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