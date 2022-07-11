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В ДТП в Крыму попал микроавтобус с детьми

16:31
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Есть пострадавшие

В Крыму в районе села Владиславовка перевернулся микроавтобус "Хендай", следовавший из Томской области, сообщила прокуратура региона.

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"Кроме водителя в автобусе находилось 7 пассажиров, среди которых 6 детей. В результате происшествия пострадали 3 несовершеннолетних, которые госпитализированы в учреждения здравоохранения, остальным оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Кировского района. Организована проверка.

"При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки взяты в прокуратуре на контроль", - добавили в прокуратуре.

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