Собянин пообещал завершить реконструкцию стадиона "Авангард" до конца года

На месте устаревшего спортобъекта появится современный комплекс

В Москве до конца года завершится масштабная реконструкция стадиона "Авангард". На месте устаревшего морально и физически спортобъекта появится новый ультрасовременный комплекс для круглогодичных занятий. Проект восстановления одобрили москвичи на портале "Активный гражданин". Одним из важных условий было сохранение исторического облика входной группы с колоннадой и двумя мозаичными панно.

Только с высоты птичьего полета можно оценить всю красоту и мощь советской авангардной архитектуры. У этого стадиона и название в духе времени – "Авангард". Построенный почти 70 лет назад, он ни разу не ремонтировался и постепенно приходил в упадок. У собственника появились планы застроить территорию. Но для жителей это точка притяжения, и город принял стадион на баланс, чтобы вернуть его к жизни.

"Выполнены основные монтажные работы по возведению трибун, административного комплекса. Основная часть историческая выполнена на 60%. Мы смонтировали уже плитку, приступили к монтажу финишных покрытий – это резиновые, асфальтные покрытия", - заявил Сергей Поликарпов, заместитель главного инженера подрядной организации.

Это входная группа с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов. Мозаики, на которых были изображены молодые спортсмены, закрасили еще в 90-е. В процессе реконструкции этот декоративный элемент восстановили.

Отдавая дань истории, строители все же идут в ногу со временем. Здесь появится "Экстрим центр", а еще спроектирован сухой фонтан, детские и спортивные площадки для занятий волейболом, баскетболом, бадминтоном, настольным теннисом, воркаутом, а также для сдачи нормативов ГТО. И, конечно, главное: современное футбольное поле!

"Трибуны на полторы тысячи посадочных мест. Футбольное поле сейчас будет выполнено с подогревом", - сказал Леонид Дончук, представитель подрядной организации.

Проект обновленного стадиона жители выбрали сами открытым голосованием. 80% решили, что он должен быть именно таким.

"Действительно, "Авангард" имеет огромную историю. Тех, кто его помнит, уже нет – 70 лет стадион служил Перово и всем москвичам. Был одним из знаковых объектов. Очень больно было наблюдать, когда на месте стадиона была такая разруха. Оказалось, что это не так просто сделать, поэтому мы несколько лет занимались процессом передачи, наконец нам передали, мы сделали проект и приступили к реконструкции", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Все работы строители должны завершить к концу этого года. В начале следующего обновленный стадион распахнет свои двери для москвичей.

Иван Колесников, Андрей Булычев, Алексей Комаров, Алексей Зотов, Кирилл Кретов, Денис Кузнецов. "ТВ Центр".

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