Прощание с экс-премьером Японии Синдзо Абэ посетили тысячи людей

Политик скончался на прошлой неделе после покушения

В центре Токио усилены меры безопасности. Там прощаются с одним из самых видных политических деятелей последних десятилетий - японским экс-премьером Синдзо Абэ. Он скончался на прошлой неделе после покушения. Одним из первых соболезнования родным и близким погибшего выразил Владимир Путин. Траурную церемонию посетил посол России Михаил Галузин.

Прощание с Синдзо Абэ в буддийском храме Дзодзёдзи в центре Токио началось в 6 вечера. Отдать последние почести бывшему премьер-министру Японии уже пришли тысячи людей. Когда основная часть закончится, в траурном зале останется только семья Абэ и буддистский монах, которые всю ночь будут читать сутры, молиться и следить, чтобы не погасли благовония. Многие японцы до сих пор не могут поверить в то, что произошло.

Почтить память бывшего премьер-министра пришли депутаты парламента, видные японские политики и главы дипломатических представительств иностранных государств. Посетил церемонию посол нашей страны Михаил Галузин.

Абэ занимал пост премьер-министра Японии дважды. Первый раз сел в это кресло в 2006 году, но у власти продержался лишь год. Второй заход был значительно успешнее - целых восемь лет. Своей главной целью политик считал разрешение территориальных споров с нашей страной и заключение мирного договора. Именно Абэ принадлежит план по развитию экономического сотрудничества двух стран. С президентом Владимиром Путиным у него сложились очень тёплые отношения. Главы государств провели 27 встреч на высшем уровне.

Подробности смотрите в репортаже Оксаны Фомичёвой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"