"Самое тяжелое время - впереди": европейцев предупредили о последствиях санкций

В Германии опасаются резкого роста цен

В Европе нарастает напряжение на фоне новостей о прекращении прокачки российского газа по "Северному потоку". Причина - проведение плановых профилактических работ, которые продлятся до 21 июля. Магистраль с середины июня была задействована лишь на 40% своей мощности из-за отказа Канады возвращать компании Siemens турбину после ремонта. Сегодня Еврокомиссия вдруг признала - сферу газоснабжения санкции не касаются. Сроки доставки турбины не определены. И хотя тот же Берлин заявил, что проблем со снабжением газом нет, ситуацию в Европе называют рискованной.

О том, что "Северный поток" закроют на плановое техобслуживание, европейских партнёров, как и положено, предупредили заранее. Более того, график ремонта был с ними согласован. Однако Старый свет все равно забился в истерике. До политиков там вдруг дошло: заместить весь объем голубого топлива невозможно: Украина транзит ограничила, а поставки по трубопроводу "Ямал-Европа" через Польшу запрещают уже наши контрсанкции. И вроде бы 10 дней пережить как-то можно, но в Европе очень боятся, что 21 июля "Северный поток" русские не запустят. Судят, видимо, по себе: уж они точно не запустили бы.

"Давайте готовиться к полному отключению российского газа - это остаётся наиболее вероятным сценарием. Это требует от нас полной энергетической независимости, нужно в ускоренном режиме пополнять наши запасы, в том числе за счет СПГ. В приоритете также сдержанность в потреблении энергии", - заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Что такое сдержанность по-французски, министр финансов пояснил. По его словам, правительство сейчас составляет список компаний, которым газ будут предоставлять в приоритетном порядке. А вот у Германии, как ни странно, даже такого - худого - плана, похоже, нет. Там просто паникуют: без голубого топлива, как сообщается, будут полностью остановлены химическая и фармакологическая отрасли. Немецкие СМИ, в свою очередь, констатируют: если Москва решит приостановить подачу газа по всем направлениям, это больно ударит уже не только по предприятиям, но и по частным домохозяйствам. Речь пойдет даже не о космических цифрах в платёжках. Придется натурально мёрзнуть.

"С начала марта мы получили множество писем, в которых руководители отраслей, а также целых регионов сообщают нам, что российский газ для них незаменим. Но сценарий таков, что у нас будет слишком мало голубого топлива. Уже сегодня потребителям приходят огромные счета, однако пока это ещё не связано с ситуацией на Украине. Перед нами стоит угроза еще более резкого роста цен. Самое тяжелое время – впереди", - сказал глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер.

Ситуацию усугубляет и то, что с середины июня "Северный поток" работал лишь на сорок процентов от своей мощности. И связано это было с антироссийскими санкциями. Канада отказывалась возвращать "Газпрому" отремонтированную турбину. Германия умоляла заокеанских партнёров уступить - мол, без турбины запасов на зиму не будет вовсе. В итоге с Оттавой к великому неудовольствию Киева всё-таки договорились, а очисткой коллективной совести занялась Еврокомиссия, внезапно заявившая, что никакие санкции не нарушены.

"Возврат Канадой турбины для газопровода "Северный поток" не нарушает ограничений Евросоюза, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа", - указал Тим Макфи, официальный представитель Еврокомиссии.

Теперь остро стоит вопрос с доставкой и монтажом, что в любом случае потребует времени, которого у Европы - для того, чтобы заполнить хранилища - всё меньше. Решение при этом есть, оно очень простое. Полностью готов "Северный поток-2", по которому уже полгода можно было гнать газ в Германию. Но Запад твердо решил назло России отморозить уши. Варианты, которые рассматриваются, - один хуже другого. Переход на крайне вредный для экологии мазут или на уголь. Европейская мечта о зеленой энергетике, похоже, безвозвратно канула в Лету. Нет никакой надежды и на США с их дорогим сжиженным газом.

"Россия поставляет в среднем около 150 миллиардов газа в год, США могут заместить около 50 миллиардов. То есть соответственно две трети газа для Европы - это будет сверхкритично, скажу честно, если вдруг произойдет то, о чем говорят в западной прессе, то эту зиму Европа - ну, сложно сказать, что не переживет, но это будет катастрофическая зима для всей Европы", - сказал Владимир Демидов, аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики.

В Старом Свете, прежде всего в Германии, - это понимают. Неслучайно Берлин блокирует пакет европейской помощи Киеву на 9 миллиардов евро. Это сегодня подтвердил глава Минфина Украины. Сергей Марченко добавил, что понимает своих западных партнёров. По его словам, в ЕС уже порядком устали - и от украинского кризиса, и от энергетического коллапса.

Ольга Оксенич, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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