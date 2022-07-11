Курорт в ДНР освободили от ВСУ

Продолжается зачистка района

Ударами российских высокоточных ракет в Днепропетровской области поражены склады с боеприпасами для зарубежных реактивных систем залпового огня HIMARS и крупнокалиберных гаубиц, а в Харьковской области - арсенал, где хранились поставленные Западом противотанковые ракетные комплексы. Там же наши ВКС поразили пункты дислокации иностранных наёмников и националистических группировок. В результате уничтожены порядка 250 боевиков.

Обстреливают украинские солдаты исключительно мирные кварталы. В этот раз били целенаправленно по центральному району Донецка - Киевскому. Рядом – железнодорожный вокзал и авторынок. Никаких военных объектов. Взрывной волной выбиты стёкла. Машины, которые были припаркованы в районе обстрела, восстановлению не подлежат: либо сожжены до каркаса, либо с дырами от разорвавшихся осколков.

Под обстрелами - Калининский район столицы народной республики. Украинские войска выпустили 7 снарядов калибром 155 мм. Страдает исключительно мирное население. В домах, находившихся в эпицентре, выбиты окна и разрушены крыши. Бьют солдаты ВСУ и по тем, кто приехал в регион помогать, - по волонтёрам. В Шахтёрском районе народной республики прилёт снарядов убил троих активистов. Ещё 11 пострадало. Четверо остаются в числе пропавших без вести.

За сутки российскими военнослужащими уничтожено 27 пунктов управления ВСУ. Полностью освобождено село Богородичное. Под контроль удалось взять ещё два населённых пункта - Владимировку и Триполье. Ведётся подготовка плацдарма для наступления и освобождения Славянска.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населённого пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 "Пион". Высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой народной республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более 300 националистов", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Продолжается зачистка от украинских националистов известного курорта Донецкой народной республики Голубые озёра. Населённый пункт полностью освобождён. Впрочем, отходя, ВСУ принялись уничтожать инфраструктуру здравницы дальнобойной артиллерией. Местные жители рассказывают: к обстрелам в их районе они уже успели привыкнуть. Иногда по ударам можно сверять часы - бьют примерно в одно и то же время.

- В пределах 12 ночи спокойной ночи всегда желают, утром - доброе утро - в 5,4 утра.

Армия ВСУ продолжает различные диверсии. В Сети появились кадры, как украинский вертолёт Ми-24 поджигает пшеничное поле в Херсоне. Сдавшиеся в плен солдаты косвенно подтверждают: в бой бросают необученных бойцов. А в случае неудачи и поражения от них так же легко отказываются.

Ещё на шаг ближе к восстановлению прежнего ритма жизни стал Мариуполь. В город с момента освобождения прибыл первый поезд из Волновахи. В ближайшее время обещают запустить железнодорожное сообщение между Мариуполем и Мелитополем. А по мере освобождения территории ДНР соединят город с Донецком.

Александра Сергомасова, Анастасия Мартынова. "ТВ Центр".

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