Путин и Эрдоган обсудили создание зернового коридора

Президент Турции призвал действовать
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры стран обсудили украинский кризис и вопросы создания зернового коридора по вывозу морем зерна.
"Обсуждалась ситуация в Сирии, ситуация на Украине в свете проводимых Россией военных операций, создание безопасных коридоров для экспорта по Черному морю зерна", - говорится в сообщении администрации турецкого лидера.
По словам Эрдогана, "настало время действий для реализации плана по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна" (цитата по ТАСС).
С начала российской спецоперации в украинских портах скопилось зерно. Путин оценивал объемы в 5 миллионов тонн. Это, по его словам, "никак не влияет на мировые рынки". В ООН увидели угрозу продовольственного кризиса и призвали Москву разблокировать порты.
Российские власти не раз подчеркивали, что не препятствуют вывозу зерна и что использовать порты невозможно, поскольку Киев их заминировал.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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