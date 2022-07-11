Путин и Эрдоган обсудили создание зернового коридора

Президент Турции призвал действовать

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры стран обсудили украинский кризис и вопросы создания зернового коридора по вывозу морем зерна.

"Обсуждалась ситуация в Сирии, ситуация на Украине в свете проводимых Россией военных операций, создание безопасных коридоров для экспорта по Черному морю зерна", - говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

По словам Эрдогана, "настало время действий для реализации плана по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна" (цитата по ТАСС).

С начала российской спецоперации в украинских портах скопилось зерно. Путин оценивал объемы в 5 миллионов тонн. Это, по его словам, "никак не влияет на мировые рынки". В ООН увидели угрозу продовольственного кризиса и призвали Москву разблокировать порты.

Российские власти не раз подчеркивали, что не препятствуют вывозу зерна и что использовать порты невозможно, поскольку Киев их заминировал.

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