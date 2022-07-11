Автомобиль врезался в толпу в Аргентине

Более 20 человек получили травмы

Как сообщил телеканал TN, в Буэнос-Айресе в выходившую из театра толпу врезался автомобиль.

"Водитель потерял управление и въехал на площадку перед театром, когда из него выходили люди. 23 человека пострадали, трое из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что машина была модифицирована, чтобы ей мог управлять человек с ограниченными возможностями.

На месте ДТП работают экстренные службы. Причина случившегося устанавливается.

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