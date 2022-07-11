ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль анонсировал российско-турецкую встречу на высшем уровне

17:00
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор в понедельник

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин призвал российские компании быть готовыми к нефтяному эмбарго
Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным

Как уточнили в Кремле, беседа прошла "в преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне".

"Особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей", - говорится в тексте.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине, в том числе "в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки". Затрагивались и вопросы сирийского урегулирования.

"Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ с праздником Курбан-байрам", - добавили в Кремле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.