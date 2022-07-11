Кремль анонсировал российско-турецкую встречу на высшем уровне

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор в понедельник

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как уточнили в Кремле, беседа прошла "в преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне".

"Особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей", - говорится в тексте.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине, в том числе "в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки". Затрагивались и вопросы сирийского урегулирования.

"Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ с праздником Курбан-байрам", - добавили в Кремле.

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