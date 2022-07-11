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Понедельник стал самым жарким днем в Москве с начала лета

17:32
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Близкими по температурному значению были 27 июня и 7 июля

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета.

"Да, плюс 32,2 градуса сегодня. Пока что, по срочным данным, сегодняшний день самый жаркий с начала летнего сезона", - цитирует метеоролога РИА "Новости".

По ее словам, близкими по температурному значению были 27 июня (плюс 32,1 градуса) и 7 июля - плюс 31,2 градуса.

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