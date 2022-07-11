Понедельник стал самым жарким днем в Москве с начала лета

Близкими по температурному значению были 27 июня и 7 июля
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета.
"Да, плюс 32,2 градуса сегодня. Пока что, по срочным данным, сегодняшний день самый жаркий с начала летнего сезона", - цитирует метеоролога РИА "Новости".
По ее словам, близкими по температурному значению были 27 июня (плюс 32,1 градуса) и 7 июля - плюс 31,2 градуса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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