Еврокомиссия не увидела нарушений в возврате турбин "Северного потока"

Санкции ЕС соблюдаются, считают в Брюсселе

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи ответил на вопрос, позволяют ли санкции ЕС вернуть Германии из Канады принадлежащую "Газпрому" газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода "Северный поток".

"Режим санкций Европейского союза не затрагивает оборудование или технологии для транспортировки природного газа", - сказал Макфи (цитата по "Интерфаксу").

Ранее Оттава согласилась отправить в Германию принадлежащую "Газпрому" газовую турбину. Она находилась в Монреале на ремонте.

В настоящее время поставки по "Северному потоку" остановлены на ближайшие 10 дней - ведутся профилактические работы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"