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В России с начала года выявили 430 случаев клещевого энцефалита

18:25
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Чаще всего к медикам из-за укусов клещей обращаются в Свердловской и Кемеровской областях

Роспотребнадзор сообщил, что с начала года в России подтверждено 430 случаев клещевого вирусного энцефалита.

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"В отношении ряда случаев диагноз ожидает подтверждения. Количество выявленных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период", - сказано в сообщении.

В медицинские организации из-за укусов клещей обратились более 351 тысячи пострадавших, среди них 85,5 тысячи детей.

Уточняется также, что чаще всего к медикам из-за укусов клещей обращаются в Свердловской, Кемеровской, Тюменской и Томской областях.

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