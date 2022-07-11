Николай Дроздов потерял сознание на съемках в Москве

Известный телеведущий уже пришел в себя

Телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съемках подкаста в Москве. 85-летнему ученому-зоологу стало плохо на Аргуновской улице недалеко от "Останкино".

Предположительно, на легендарного ведущего "В мире животных" повлияла жара.

"Источники в экстренных службах говорят, что ему резко стало плохо, и он отключился. На место вызвали скорую, Николай Николаевич пришёл в себя. Вроде бы обошлось", - пишет телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале.

Ранее Дроздов рассказывал, что ведет здоровый образ жизни. Он отказался от алкоголя и регулярно занимается йогой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"