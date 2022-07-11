ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Николай Дроздов потерял сознание на съемках в Москве

18:46
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Известный телеведущий уже пришел в себя

Телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съемках подкаста в Москве. 85-летнему ученому-зоологу стало плохо на Аргуновской улице недалеко от "Останкино".

Предположительно, на легендарного ведущего "В мире животных" повлияла жара.

"Источники в экстренных службах говорят, что ему резко стало плохо, и он отключился. На место вызвали скорую, Николай Николаевич пришёл в себя. Вроде бы обошлось", - пишет телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале.

Ранее Дроздов рассказывал, что ведет здоровый образ жизни. Он отказался от алкоголя и регулярно занимается йогой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Николай Дроздов
Николай Дроздов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.