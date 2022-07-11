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В Саратовской области молодой самбист умер во время тренировки

19:00
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Врачам не удалось спасти жизнь 9-летнего мальчика

Во время занятий самбо в кружке в спортивной школе в городе Балашове Саратовской области 9-летний мальчик пожаловался на плохое самочувствие преподавателю, после чего потерял сознание. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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"Прибывшие медики госпитализировали его, врачами были проведены реанимационные мероприятия, которые не принесли положительного результата", - также говорится в сообщении.

Следователи не обнаружили травм на теле мальчика. Точную причину смерти определит судебно-медицинское исследование.

Начата прокурорская проверка.

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