Sephora продаст 88 магазинов "Иль де Ботэ" в России

Сумма сделки не раскрывается

Французская компания Sephora (косметическая сеть) приняла решение о продаже 88 своих магазинов под брендом "Иль де Ботэ" в России, передает AFP.

Уточняется, что бутики продают местному генеральному директору.

Как говорится в заметке, Sephora объявила о подписании соглашения "с целью обеспечения преемственности для сотрудников". Сумма сделки не раскрывается.

Sephora пришла на российский рынок в 2016 году, купив бренд "Иль де Ботэ".

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