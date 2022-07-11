Стали известны детали новых санкций ЕС против России

Обсуждение очередного пакета продолжается

Евросоюз в ближайшие недели предложит новый пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, пишет агентство Bloomberg.

Как уточнили источники, все еще продолжается обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть. Собеседники агентства при этом считают, что решение по данному вопросу вряд ли появится в ближайшем будущем.

Вместе с тем некоторые члены ЕС настаивают на расширении санкций в отношении российского газа, но подавляющее большинство государств против подобных мер.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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