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Стали известны детали новых санкций ЕС против России

19:32
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Обсуждение очередного пакета продолжается

Евросоюз в ближайшие недели предложит новый пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, пишет агентство Bloomberg.

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Как уточнили источники, все еще продолжается обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть. Собеседники агентства при этом считают, что решение по данному вопросу вряд ли появится в ближайшем будущем.

Вместе с тем некоторые члены ЕС настаивают на расширении санкций в отношении российского газа, но подавляющее большинство государств против подобных мер.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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