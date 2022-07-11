Умер автор музыкальной темы Джеймса Бонда

Композитору было 94 года

На 95-м году жизни скончался английский певец и композитор Монти Норман, известный в первую очередь музыкальной темой Джеймса Бонда, сообщает BBC.

Мелодия фигурирует в каждой картине про суперагента, начиная с "Доктора Ноу" 1962 года (исключение составляет "Казино "Рояль" 2006-го).

Монти Норман (настоящая фамилия - Носерович) родился в еврейской семье в Лондоне в 1928 году, в конце 50-х начал карьеру певца. Музыку писал с конца 60-х - в том числе для Боба Хоупа и Клиффа Ричарда.

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