Как российские военные восстанавливают силы после освобождения ЛНР

У бойцов появилось время привести себя в порядок и подкрепиться

Российским военнослужащим, которые отличились в ходе завершающего этапа освобождения Луганской народной республики, вручили боевые государственные награды. Личный состав, принимавший активное участие в боевых действиях на территории ЛНР, восстанавливает силы на отдыхе. А военных, которые остаются в полевых условиях, специальные подразделения обеспечивают всем необходимым в быту: регулярное питание, возможность помыться в любое время и даже пообщаться с близкими с помощью специального телемоста.

- Я скучаю по тебе и хочу, чтобы ты обязательно вернулся. Я тебя люблю и жду. - Папа, привет, как у тебя дела?

Самые простые, но такие нужные им сейчас слова. Телемост с родными для участников спецоперации - самое лучшая поддержка вдали от дома. Им есть куда и к кому возвращаться. Их любят и ждут.

"Конечно, гордость за мужа. Переживаю. Потому что это страшно тяжело, но они у нас молодцы. Они наша защита и опора. Мы их тыл. Все вернутся живые, здоровые и невредимые. Будем праздновать победу", - заявила Елена Соболева, супруга военнослужащего.

Кто-то вернется еще и с госнаградами. Командующий войсками Центрального федерального округа Александр Лапин вручает их практически на поле боя. Ордена Александра Невского, медали "за заслуги перед Отечеством" и "За отвагу". Генерал-полковник обращается к бойцам не как к подчиненным, а как к героям.

"Именно благодаря вашим решительным и отважным действиям была разгромлена наголову лисичанская группировка противника. И освобождена полностью Луганская народная республика. И в том ваша первоочередная заслуга. Вам, братцы, за это огромное спасибо. Наш российский народ, донбасский народ никогда не забудет. Вы вписываете новую страницу нашей военной истории", - заявил Александр Лапин, командующий войсками ЦВО.

Добившись победы на луганском направлении, бойцы восстанавливаются. Сослужившая верную службу техника отправлена в ремонт. Для этого прямо в полевых условиях развернуты пункты техобслуживания. На территории, отведенной для восстановления боевых машин, оборудованы зоны автомобильной, бронетанковой техники, аккумуляторная, пункты сварочных и токарных работ. Работают в несколько смен в круглосуточном режиме. На этих кадрах чинят "Терминатора" - это российская боевая машина поддержки танков.

"Уникальность этой машины заключается в том, что в отличие от многих наземных огневых средств она обладает повышенной огневой мощью за счет спаренных пушек, гранатомета, огнемёта и четырех противотанковых управляемых ракет. Машина не раз доказала свою эффективность на поле боя", - сказал Матвей, начальник пункта технического обслуживания.

Буквально через несколько часов машина снова встанет в строй. У бойцов тоже есть время привести себя в порядок и подкрепиться. Командование говорит: баня должна быть теплой, постельное белье и форма чистыми, еда вкусной. Повар полевой кухни приказ исполняет без вопросов. Конфеты с печеньем к чаю - тоже обязательный пункт меню для военнослужащих. А еще культурная программа. На этот раз с полевым концертом выступила московская рок-группа "Зверобой".

А это уже подмосковный госпиталь. Популярный российский актер Дмитрий Харатьян проведал бойцов, получивших ранения в спецоперации. Во время небольшого импровизированного концерта в клубе больницы артист исполнил несколько песен. В том числе, любимую многими "Не вешать нос, гардемарины!" Они и не вешают. После выписки снова рвутся в бой.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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