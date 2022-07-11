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Каршеринг сбил людей на переходе в подмосковных Люберцах

20:04
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Пострадали три человека

В подмосковных Люберцах машина каршеринга выехала на встречную полосу и сбила пешеходов, пишет АГН "Москва" со ссылкой на полицию.

Авария произошла на Октябрьском проспекте возле дома 112. Мужчина за рулем автомобиля Kia проехал на красный сигнал светофора, выехал на встречную полосу и сбил трех переходивших дорогу пешеходов.

После машина врезалась в автомобиль такси рядом с автобусной остановкой. В результате аварии пострадали три человека, среди которых 14-летняя школьница. Всех доставили в больницу.

Как передает РИА Новости, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП.

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