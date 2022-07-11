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Китай предупредил о "тучах и бурях" над Тайваньским проливом

20:03
  • понедельник
  • 11 июля 2022

США пытаются разыграть тайваньскую карту

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в ходе выступления перед секретариатом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Джакарте, что стабильность по обе стороны Тайваньского пролива зависит от соблюдения принципа "одного Китая".

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"Когда принцип "одного Китая" полностью признается, все стороны Тайваньского пролива мирно развиваются. Но когда закон "одного Китая" оспаривается или саботируется, темные тучи или даже свирепые бури охватывают берега Тайваньского пролива", - добавил дипломат (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Ван И, власти острова отказались от консенсуса 1992 года, отражающего принцип "одного Китая" и продолжают идти по пути опоры на иностранные государства в поисках независимости.

США пытаются разыграть тайваньскую карту, чтобы "подорвать и сдержать развитие Китая", подчеркнул глава китайского МИ. "Тайвань является частью Китая", - заключил он.

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