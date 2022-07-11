Китай предупредил о "тучах и бурях" над Тайваньским проливом

США пытаются разыграть тайваньскую карту

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в ходе выступления перед секретариатом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Джакарте, что стабильность по обе стороны Тайваньского пролива зависит от соблюдения принципа "одного Китая".

"Когда принцип "одного Китая" полностью признается, все стороны Тайваньского пролива мирно развиваются. Но когда закон "одного Китая" оспаривается или саботируется, темные тучи или даже свирепые бури охватывают берега Тайваньского пролива", - добавил дипломат (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Ван И, власти острова отказались от консенсуса 1992 года, отражающего принцип "одного Китая" и продолжают идти по пути опоры на иностранные государства в поисках независимости.

США пытаются разыграть тайваньскую карту, чтобы "подорвать и сдержать развитие Китая", подчеркнул глава китайского МИ. "Тайвань является частью Китая", - заключил он.

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