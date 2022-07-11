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Россия и Бразилия договорились о поставках дизеля

20:55
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Начнутся они в течение 60 дней

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил о договоренностях с Россией по поводу поставок дизельного топлива.
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"Решено, что в течение 60 дней российского дизельное топливо может начать сюда поступать. Уже существует такая возможность. Россия продолжает вести дела со всем миром", - цитирует бразильского лидера портал G1.

Дополнительных подробностей глава государства не привел.

Ранее Болсонаруц заявил, что Бразилия планирует покупать топливо у России по гораздо более выгодной цене, чем у других поставщиков.

В ходе телефонного разговора в конце июня президент России Владимир Путин отметил приверженность Москвы выполнению своих обязательств по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям.

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