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Байден рассказал о домашнем арсенале

21:08
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Президент США хранит 4 дробовика

Президент США Джо Байден сообщил, что хранит дома четыре дробовика, два из которых принадлежали его покойному сыну Бо. Американский лидер отметил, что оружие находится под замком - и так должны поступать все ответственные владельцы.

"Ответственные владельцы оружия согласны: ни у кого другого не должно быть доступа. Закройте его, купите специальный замок. Если нет, и что-то плохое случится: вас нужно привлекать к ответственности", - заявил президент США на мероприятии в честь подписания закона о переменах в нормах оборота оружия (цитата по РИА Новости).

В июне Байден подписал закон, который ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года.

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