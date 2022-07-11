Минобороны: украинские националисты готовят провокацию в Славянске

Боевики заминировали аграрный лицей

Минобороны России сообщило, что украинские националисты готовят очередную провокацию в Славянске для обвинения ВС России в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

Боевики заминировали аграрный лицей, где удерживают мирных жителей, и планируют взорвать здание с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе.

"Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанную провокацию о "бесчинствах русских" киевский режим планирует широко распространить в украинских и западных СМИ", – говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

Минобороны также сообщило, что ВСУ продолжают использовать образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях. В частности, в Харькове в помещениях национального технического университета (ул. Полтавский шлях) базируются подразделения ВСУ и польские наемники, размещена артиллерия и РСЗО - при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась.

"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 017 человек", - заявили в российском оборонном ведомстве.

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