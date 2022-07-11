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Киев требует от Запада более тяжелое вооружение

21:55
  • понедельник
  • 11 июля 2022

А также - новых санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на подписанный президентом России указ об упрощении процедуры получения гражданства для украинцев и жителей Донбасса.

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По заявлению Кулебы, Киев "решительно осуждает" российское нововведение.

"Призываю партнеров к жесткой реакции: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России", - добавил Кулеба.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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