А также - новых санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на подписанный президентом России указ об упрощении процедуры получения гражданства для украинцев и жителей Донбасса.

По заявлению Кулебы, Киев "решительно осуждает" российское нововведение.

"Призываю партнеров к жесткой реакции: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России", - добавил Кулеба.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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