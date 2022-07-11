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В ЛНР захватили диверсантов из Белоруссии

22:37
  • понедельник
  • 11 июля 2022

Они планировали совершить теракт

В ЛНР обезвредили белорусских диверсантов, планировавших теракт в Лисичанске.

"Порядка шесть-семь человек. Их обезвредили, оружие отобрали, сейчас они находятся в наших ведомствах и дают признательные показания", - сообщил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что против участников белорусского добровольческого батальона, действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Цель – демилитаризация соседней страны и защита ЛДНР.

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