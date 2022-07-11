Жертвами ДТП в Люберцах стали два человека

14-летняя девочка выжила

Прокуратура Московской области сообщила, что в результате ДТП в Люберцах погибли два человека. Врачи не смогли спасти жизнь женщин, пострадавших в аварии.

"Несовершеннолетняя находится на амбулаторном лечении", - уточнили в ведомстве судьбу 14-летней девочки, которая также попала под колеса авто.

ДТП произошло на Октябрьском проспекте у дома 112. Мужчина за рулем автомобиля Kia проехал на красный сигнал светофора, выехал на встречную полосу и сбил трех переходивших дорогу пешеходов. После машина врезалась в автомобиль такси рядом с автобусной остановкой. Возбуждено уголовное дело.

Видео последствий аварии:

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