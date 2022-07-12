Встреча глав МИД G20 выявила раскол в странах Запада

Министры не смогли договориться по ключевым вопросам

Междусобойчик не состоялся, Европа разочарована. Встреча министров иностранных дел "Большой Двадцатки" окончилась без групповой фотографии и итогового документа. Мир раскололся. ЕС и Соединённые Штаты под дружные аплодисменты очередной раз готовы были выступить с гневным осуждением России. Не вышло.

Встреча "Двадцатки" напомнила о том, что мир – нечто большее, нежели Европа и Америка вместе взятые. Глава европейской дипломатии Боррель констатировал: "Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше".

До выигрыша вам как до Луны с вашими нарративами. Как отметила Мария Захарова, "идеологический костяк западных режимов во главе с США хотел превратить G20 в очередное подобие междусобойчика и скандала". Ни того, ни другого не случилось.

Всего-то нужно понять, что кроме сытой Европы и вечно процветающих Соединённых Штатов существует весь остальной мир, со своими чаяниями, интересами и не желающий жить по указаниям. А как дружно смотрелась "Большая Семёрка". Мускулы мира, о которых говорил Уинстон Черчилль, выглядели грозно тогда, в 1946-м – сейчас без слез не взглянешь - стали дряблыми и сегодня могут напугать своим видом разве только их обладателей. Что не смутило Бориса Джонсона, который в ходе встречи "Семерки" предложил не только снять пиджаки, но и показать грудные мышцы – ответ Владимиру Путину.

Дряхлый Байден с трудом вытягивает роль лидера свободного мира. Артистичный Джонсон вынужден уйти в отставку. Какой клоун придет ему на смену, если даже англоязычные издания публикуют статьи под заголовками - "Пять типов придурков, которые могут возглавить Консервативную партию".

Есть из кого выбирать. Издание "Политико" констатирует очевидное – "Большая Семёрка" терпит неудачу по всем фронтам. А китайские товарищи скромно напомнили тем, кто считает себя лидерами мира, такой картинкой: "В следующий раз, когда речь пойдёт о "мировом сообществе", имейте в виду, что подразумевается на самом деле".

Только в странах БРИКС живет более трех миллиардов человек. Население "Большой Семёрки" и до миллиарда не дотягивает. "Семёрка", возможно и считает себя очень большой. Но в действительности всё не так, как на самом деле.

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