"Природа не терпит пустоты": когда запустят "Северный поток – 2"

Вряд ли это стоит ожидать в ближайшее время

Россия всегда исполняла обязательства по поставкам газа. Почему тогда в Германии распускаются слухи о возможном якобы затягивании профилактики трубопровода? Кому выгодно упорно тормозить запуск проекта "Северный поток-2"? И можно ли считать исчерпанным инцидент с отказом Канады возвращать турбину для газопровода?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Придут еще времена, когда эта труба ("Северный поток – 2" – прим. ред.) будет заполнена газом. Природа не терпит пустоты", - отметил он.

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