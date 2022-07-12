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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:44
  • вторник
  • 12 июля 2022

Они совершают подвиги

Российские военнослужащие, которые участвуют в специальной операции по защите мирных жителей Донбасса, ежедневно проявляют мужество и профессионализм. Информацией о новых подвигах поделилось Минобороны.

Отделение старшего сержанта Евгения Рыбникова сопровождало колонну наших автомобилей, когда из прилегающей к дороге лесополосы её атаковали украинские боевики. Выявив огневые точки противника, Евгений подавил их и уничтожил трёх националистов, благодаря чему наши военнослужащие прибыли в заданный район без потерь.

Отделение под командованием старшего сержанта Григория Арляпова вступило в неравный бой с превосходящими силами неонацистов, которые готовили нападение на российских военных. Находясь под плотным огнём, группа нанесла значительный урон живой силе противника, Григорий лично уничтожил четырёх радикалов.

Дивизион майора Алмаза Гаязетдинова обеспечивал арт-поддержку наших военных в ходе наступления. Получив разведданные, артиллеристы нанесли точные удары, позволив российским подразделениям продвинуться вглубь обороны противника. Всего под руководством майора Гаязетдинова уничтожено до 10 артиллерийских подразделений, около 4 батарей РСЗО, а также до двадцати районов сосредоточения живой силы неонацистов.

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