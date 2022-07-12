Макрона заподозрили в связях с компанией Uber

Ведется разбирательство

Во французском парламенте намерены провести расследование в отношении Эммануэля Макрона. С предложением создать для этого специальную комиссию накануне выступила фракция "Непокорённая Франция" после скандальной публикации о связях главы Пятой Республики с сервисом заказа такси Uber, сообщает "ТВ Центр".

А в партии "Патриоты" и вовсе потребовали отставки президента за предательство страны. По данным журналистов, в 2015 году Макрон, в то время занимавший пост министра экономики, заключил секретную сделку для продвижения американского агрегатора на территории Франции после того, как деятельность сервиса приостановили в Марселе.

То есть фактически министр Макрон, по мнению авторов расследования, выступил лоббистом интересов зарубежной частной компании. В Елисейском дворце эти обвинения отвергли. В администрации президента заявили, что общение министра экономики с представителями корпораций закону не противоречит, а создание благоприятных условий для бизнеса - это вообще его обязанность.

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