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NASA показало самое четкое изображение дальнего космоса

08:52
  • вторник
  • 12 июля 2022

Фото сделал телескоп "Джеймс Уэбб"

NASA опубликовало первое изображение космического пространства, полученное при помощи телескопа "Джеймс Уэбб".

По словам ученых, это самое чёткое изображение дальнего космоса, на котором Вселенная выглядит именно такой, какой она была более чем 13 миллиардов лет назад, потому что свет из запечатленных уголков безвоздушного пространства только сейчас добрался до телескопа.

В будущем снимки, сделанные с помощью "Джеймса Уэбба" позволят получить данные об атмосфере обнаруженных планет и понять, пригодны ли они для жизни.

Аппарат был выведен на орбиту в 2021 году, на нём установлено  самое крупное в истории изучения космоса зеркало диаметром 6,5 метров.

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